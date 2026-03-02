Terre d’Irpinia al Festival | identità e cultura in terrazza a Casa Sanremo

Le Terre d’Irpinia sono state protagoniste al Festival con una presenza in piazza e una mostra dedicata alla loro identità e cultura. La partecipazione si è conclusa con un bilancio positivo, coinvolgendo visitatori e artisti in eventi e esposizioni che hanno valorizzato le tradizioni locali. La manifestazione ha portato sotto i riflettori le peculiarità di questa regione, attirando l’attenzione di un pubblico vario e interessato.

Si chiude con un bilancio straordinariamente positivo la partecipazione di Terre d'Irpinia a Casa Sanremo 2026, hub culturale e luogo simbolo della settimana del Festival, dove ogni anno convergono giornalisti, artisti, addetti ai lavori e professionisti provenienti da tutta Italia. Uno spazio esclusivo in cui musica, spettacolo, cinema, letteratura e turismo dialogano e generano sinergie, diventando laboratorio permanente di idee e visioni. In questo scenario di prestigio, Terre d'Irpinia ha saputo imporsi con stile e autorevolezza attraverso "Terrazza Irpinia", un ambiente di oltre 300 metri quadrati, affacciato sulla suggestiva cornice del Palco Suzuki, trasformato in un salotto identitario e contemporaneo.