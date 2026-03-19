Un concorrente del GF Vip rischia l’eliminazione dopo aver pronunciato una frase considerata offensiva nei confronti di Antonella Elia. La puntata si è aperta con immediati scontri tra i partecipanti, mentre sui social si moltiplicano commenti e reazioni alle parole uscite in diretta. La situazione ha attirato l’attenzione di molti, rendendo il clima nella casa già molto teso.

Il clima nella casa del GF Vip si è acceso nel giro di pochissimo tempo: a poche ore dall’inizio del reality, le prime tensioni e polemiche hanno già invaso i social. A finire sotto accusa è stato un commento pronunciato durante un momento apparentemente leggero, ma che fuori dal contesto ha scatenato una vera bufera online. Ecco la frase di Dario Cassini che ha indignato il web: c’entra Antonella Elia. Protagonisti dello scambio incriminato sono stati Dario Cassini e Antonella Elia, impegnati in cucina mentre preparavano la cena. Tra una battuta e l’altra, il comico ha prima scherzato dicendo: « La figura di m***a è dietro l’angolo, ti volevo avvertire. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - GF VIP, concorrente a rischio squalifica per una frase oscena verso Antonella Elia: ecco chi è e cosa ha detto

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«La figura di merd* è dietro l’angolo, ti volevo avvertire», si sente dire da Dario Cassini ad Antonella Elia in cucina, mentre i due preparano la cena. La scena, ripresa e subito circolata sui social, ha fatto scattare polemiche a poche ore dall’inizio del Grande Fr - facebook.com facebook