Modificano la foto di una studentessa facendola apparire nuda e poi la diffondono | ragazzi nei guai

La polizia di Ferrara ha avviato un’indagine dopo che è stata segnalata la diffusione di immagini di una studentessa modificate digitalmente per farla sembrare nuda. Secondo le informazioni, le immagini sarebbero state manipolate con strumenti di intelligenza artificiale e poi condivise tra alcuni giovani. L’attività investigativa si sta concentrando sull’identificazione di chi ha diffuso le foto e sulla provenienza delle immagini.