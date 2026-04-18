Modificano la foto di una studentessa facendola apparire nuda e poi la diffondono | ragazzi nei guai
La polizia di Ferrara ha avviato un’indagine dopo che è stata segnalata la diffusione di immagini di una studentessa modificate digitalmente per farla sembrare nuda. Secondo le informazioni, le immagini sarebbero state manipolate con strumenti di intelligenza artificiale e poi condivise tra alcuni giovani. L’attività investigativa si sta concentrando sull’identificazione di chi ha diffuso le foto e sulla provenienza delle immagini.
Diffusione illecita di immagini modificate. La polizia di stato di Ferrara, a seguito di una recente segnalazione relativa a un presunto episodio di diffusione illecita di immagini, verosimilmente alterate mediante l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, ha avviato un'articolata.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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