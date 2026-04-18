Un uomo è stato trovato morto nel fiume Panaro, nel territorio di Modena, dai vigili del fuoco intervenuti questa mattina. Le ricerche sono iniziate nel comune di Nonantola, dopo che la moglie non lo ha visto tornare a casa. Secondo le prime ipotesi, potrebbe essere caduto nel fiume durante una battuta di pesca. La Polizia sta svolgendo gli accertamenti del caso.

Il corpo di un uomo è stato trovato nel fiume Panaro, nel Modenese, dai vigili del fuoco. Le ricerche sono cominciate questa mattina dal comune di Nonantola quando la moglie dell’uomo non lo ha visto tornare a casa. I carabinieri di Nonantola, che stanno facendo i primi rilievi sul luogo, non escludono una caduta accidentale nel corso d’acqua. La vittima secondo le prime ricostruzioni era uscito per una battuta di pesca. Non appena scattato l’allarme è iniziata una massiccia ricerca che ha coinvolto il personale dei distaccamenti di Finale, San Felice, i volontari di Mirandola e dalla sede centrale di Modena. Sono stati usati anche dei droni che hanno localizzato il cadavere nelle acque del fiume, recuperato dal nucleo sommozzatori di Bologna.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Modena, il cadavere di un uomo nel fiume Panaro. L’ipotesi di una caduta durante una battuta di pesca

Notizie correlate

Il giallo del cadavere nel Panaro, l’uomo era uscito per una battuta di pesca e non era più rientratoModena, 18 aprile 2026 – Tragedia questa mattina a Casoni di Ravarino dove è stato recuperato il cadavere di un uomo di cui si erano perse le tracce...

Uomo scomparso e ritrovato cadavere nel fiume Panaro, indagini in corsoSi sono concluse in tragedia, nelle prime ore di questa mattina, le operazioni di ricerca scattate durante la notte a seguito del mancato rientro a...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Corpo senza vita ritrovato accanto al cancello, restano chiuse le scuole di via Corni; Cadavere trovato davanti alle scuole: chiusi gli istituti elementari e d’infanzia; Modena, uomo trovato morto alla scuola elementare Galilei: lezioni sospese; SCUOLE GALILEI, 30ENNE TROVATO MORTO ALL’ESTERNO DEL PLESSO: CHIUSI GLI ISTITUTI.

Il giallo del cadavere nel Panaro, l’uomo era uscito per una battuta di pesca e non era più rientratoA dare l’allarme era stata venerdì notte la moglie: poi la tragica scoperta, questa mattina, nelle acque, a Casoni di Ravarino ... msn.com

Cadavere trovato davanti alle scuole: chiusi gli istituti elementari e d’infanziail corpo di un giovane era vicino al cancello dell’istituto di via Corni, tra la scuola elementare Galilei e la scuola dell'Infanzia Lippi, che sono state chiuse in modo da consentire le indagini ... ilrestodelcarlino.it

Dopo il record di Modena Park, il rocker guarda avanti: “Non lo rifarò, ma sto pensando a qualcosa di ancora più grande”. x.com

Cittadella Vis Modena - facebook.com facebook