Il giallo del cadavere nel Panaro l’uomo era uscito per una battuta di pesca e non era più rientrato

Da ilrestodelcarlino.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Casoni di Ravarino è stato trovato il corpo di un uomo scomparso dopo aver uscito per una battuta di pesca. Le autorità hanno recuperato il cadavere nel fiume Panaro, e al momento sono in corso le indagini per chiarire le circostanze della morte. La scomparsa dell’uomo aveva preoccupato familiari e amici, che avevano segnalato la sua assenza alle forze dell’ordine.

Modena, 18 aprile 2026 –  Tragedia questa mattina a Casoni di Ravarino dove è stato recuperato il cadavere di un uomo di cui si erano perse le tracce da alcune ore. I sommozzatori sono intervenuti nel fiume Panaro, insieme ai carabinieri dove appunto è stato individuato il corpo dell'uomo. Pare che la vittima fosse uscita ieri per una battuta di pesca, da chiarire se sia scivolato nel fiume. A dare l'allarme la moglie che, non vedendolo rientrare, ha fatto partire le ricerche. Da qui, dopo una notte di ansia e paura la macabra scoperta: l’uomo è stato trovato senza vita nel Panaro. I rilievi delle forze dell’ordine serviranno anche a capire i motivi di quel tragico ‘tuffo’: non è escluso che la vittima sia scivolato in qualche modo nelle fredde acque del fiume che non gli hanno dato scampo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il giallo del cadavere nel panaro l8217uomo era uscito per una battuta di pesca e non era pi249 rientrato
© Ilrestodelcarlino.it - Il giallo del cadavere nel Panaro, l’uomo era uscito per una battuta di pesca e non era più rientrato

Notizie correlate

Uomo scomparso e ritrovato cadavere nel fiume Panaro, indagini in corsoSi sono concluse in tragedia, nelle prime ore di questa mattina, le operazioni di ricerca scattate durante la notte a seguito del mancato rientro a...

Auto finita in un laghetto a Nerviano, cadavere di un uomo recuperato dai vigili del fuoco: era nell'abitacoloA Nerviano, in provincia di Milano, nella mattina di venerdì 10 aprile i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di una persona, al momento non...

Contenuti utili per approfondire

panaro il giallo del cadaverePamela Genini, chi ha decapitato il cadavere? | Francesco Dolci: Mai andato di notte al cimiteroIl giallo di Pamela Genini a Quarto Grado, il cadavere decapitato: chi è stato? In studio l'amico Francesco Dolci, le sue parole ... ilsussidiario.net

panaro il giallo del cadaverePamela, caccia al Dna per svelare il giallo del cadavere senza testaPrelevati campioni biologici dal corpo della 29enne e dal feretro. Il mistero delle viti e del velo che copriva il volto: la stoffa piegata e lasciata nel loculo ... bergamonews.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.