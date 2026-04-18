Questa mattina a Casoni di Ravarino è stato trovato il corpo di un uomo scomparso dopo aver uscito per una battuta di pesca. Le autorità hanno recuperato il cadavere nel fiume Panaro, e al momento sono in corso le indagini per chiarire le circostanze della morte. La scomparsa dell’uomo aveva preoccupato familiari e amici, che avevano segnalato la sua assenza alle forze dell’ordine.

Modena, 18 aprile 2026 – Tragedia questa mattina a Casoni di Ravarino dove è stato recuperato il cadavere di un uomo di cui si erano perse le tracce da alcune ore. I sommozzatori sono intervenuti nel fiume Panaro, insieme ai carabinieri dove appunto è stato individuato il corpo dell'uomo. Pare che la vittima fosse uscita ieri per una battuta di pesca, da chiarire se sia scivolato nel fiume. A dare l'allarme la moglie che, non vedendolo rientrare, ha fatto partire le ricerche. Da qui, dopo una notte di ansia e paura la macabra scoperta: l’uomo è stato trovato senza vita nel Panaro. I rilievi delle forze dell’ordine serviranno anche a capire i motivi di quel tragico ‘tuffo’: non è escluso che la vittima sia scivolato in qualche modo nelle fredde acque del fiume che non gli hanno dato scampo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il giallo del cadavere nel Panaro, l’uomo era uscito per una battuta di pesca e non era più rientrato

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