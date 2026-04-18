Modena ha ospita il raduno delle Nazionali italiane di paintball

A Modena si è svolto il secondo raduno stagionale della Nazionale Italiana di Paintball, che si è tenuto nel fine settimana tra sabato 11 e domenica 12 aprile. L'evento si è svolto presso il campo di Paintball Modena, attirando giocatori e appassionati provenienti da diverse regioni. Durante le due giornate, sono state organizzate partite e incontri tra i membri della Nazionale, in preparazione alle prossime competizioni ufficiali.