Modena ha ospita il raduno delle Nazionali italiane di paintball
A Modena si è svolto il secondo raduno stagionale della Nazionale Italiana di Paintball, che si è tenuto nel fine settimana tra sabato 11 e domenica 12 aprile. L'evento si è svolto presso il campo di Paintball Modena, attirando giocatori e appassionati provenienti da diverse regioni. Durante le due giornate, sono state organizzate partite e incontri tra i membri della Nazionale, in preparazione alle prossime competizioni ufficiali.
Nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 aprile, presso il campo di Paintball Modena si è svolto il secondo raduno stagionale della Nazionale Italiana di Paintball. Presenti a Modena tutte le selezioni della rappresentativa azzurra, partendo da quelle giovanili (Under 16 e Under 19), per.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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