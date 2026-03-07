Due giorni di allenamento in vista dei mondiali | a Lucignano il raduno della nazionale di paintball

Sabato 7 e domenica 8 marzo, la struttura Asd Paintball Arezzo a Lucignano ospiterà il primo raduno ufficiale delle Nazionali italiane di paintball per la stagione 2026. Durante i due giorni, gli atleti e i loro staff tecnici si riuniranno per un’intensa sessione di allenamento in vista dei prossimi campionati mondiali. L’evento coinvolge rappresentative provenienti da diverse parti d’Italia.

Il primo raduno ufficiale per la stagione 2026 sarà ospitato questo weekend, sabato 7 e domenica 8 marzo, dalla struttura Asd Paintball Arezzo Durante le due giornate sono previsti allenamenti tecnici, sessioni tattiche e simulazioni di gioco che permetteranno allo staff federale di valutare lo stato di forma degli atleti e rafforzare l'affiatamento tra le varie squadre nazionali. Il programma prevede sabato attività atletica collettiva e sessioni tecniche suddivise per team, mentre domenica sarà dedicata principalmente a partite e test tra le diverse compagini. L'appuntamento di Lucignano assume particolare importanza anche in prospettiva internazionale.

A Lucignano il raduno nazionale del paintball italiano: due giorni di allenamenti in vista dei Mondiali in Francia

