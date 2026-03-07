A Lucignano il raduno nazionale del paintball italiano | due giorni di allenamenti in vista dei Mondiali in Francia

A Lucignano si è svolto il raduno nazionale di paintball, con la partecipazione di diverse squadre italiane. Per due giorni, i team hanno effettuato allenamenti intensivi in preparazione ai prossimi Mondiali che si terranno in Francia. L’evento ha coinvolto atleti provenienti da varie regioni, concentrandosi sulla preparazione tecnica e strategica. La manifestazione si è svolta nelle strutture dedicate alla disciplina del paintball.

Arezzo, 7 marzo 2026 – . Lucignano si prepara ad accogliere uno dei principali appuntamenti del paintball italiano. Nel fine settimana del 7 e 8 marzo la struttura ASD Paintball Arezzo, in località via dell'Orso, ospiterà il primo raduno ufficiale delle Nazionali italiane di paintball per la stagione 2026, un evento che porterà nel territorio aretino atleti e staff tecnici provenienti da tutta Italia. Il raduno rappresenta il primo passo del percorso di selezione e preparazione degli azzurri in vista dei Campionati del Mondo che...