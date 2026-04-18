Modena - Frosinone probabili formazioni | La squalifica prende e dà duelli e scelte obbligate per i gialli

Per la partita tra Modena e Frosinone, si prevedono alcune variazioni nelle formazioni a causa di squalifiche. In particolare, il tecnico del Modena dovrà rinunciare a Gerli, che sconta la sua squalifica, mentre Beyuku, anch'egli squalificato in precedenza, torna tra i convocati. Le scelte dell'allenatore sono influenzate da queste assenze, che potrebbero modificare gli equilibri in campo.

Sponda Modena, le scelte di SottilIn cabina di regia assente Gerli per squalifica, scontata invece da Beyuku che torna tra i convocati. Un solo un recupero per i gialli: in difesa ecco Cauz, il centrale aveva saltato tutte e tre le trasferte post sosta per un problema muscolare al soleo. Stagione.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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