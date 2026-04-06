Dopo la partita tra Napoli e Milan, l’allenatore dei rossoneri ha commentato la sconfitta subita, definendola dolorosa contro una squadra che lotta per la zona alta della classifica. Ha aggiunto che la squadra deve lavorare per migliorare e ha espresso rammarico per il risultato finale. L’allenatore ha anche sottolineato l’importanza di continuare a impegnarsi nelle prossime partite.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: "Sconfitta che fa male, contro una diretta concorrente. Soltanto con una vittoria potevamo tenere distante le squadre dietro in classifica e restare a -6 dall'Inter. Dovevamo portare gli episodi dalla nostra parte, non ci siamo riusciti. Ma dobbiamo restare sereni, perché il nostro obiettivo era e resta entrare in Champions. Dobbiamo iniziare a preparare bene la partita contro l'Udinese". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri dopo Napoli-Milan: “Sconfitta che fa male contro una diretta concorrente. Dobbiamo …”

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