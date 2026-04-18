Sulla Costa Viola si sono svolte cinque competizioni di mixology organizzate dalla sezione calabrese di ABI Professional presso l’Altafiumara Resort & Spa. L’evento ha visto protagonisti giovani e professionisti del settore, coinvolti in prove che hanno messo alla prova le loro competenze tecniche. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti, tra cui anche esperti del settore, in un contesto di confronto e di dimostrazione delle proprie capacità.

La Costa Viola è diventata il palcoscenico di un concentrato di professionalità e competenza tecnica, con la sezione calabrese di ABI Professional che ha orchestrato una serie di cinque competizioni di mixology in un’unica giornata presso l’Altafiumara Resort & Spa. L’evento, che ha protagonisti talenti del settore provenienti da diverse regioni, ha messo in luce non solo l’abilità dei bartender, ma anche la capacità organizzativa necessaria per gestire flussi di lavoro così complessi e simultanei. La mattinata è stata inaugurata alle ore 9 con le sfide dedicate agli studenti degli istituti turistici, coinvolgendo i partecipanti di Villa San Giovanni, Locri e Altamura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mixology sulla Costa Viola: 5 sfide tra giovani e professionisti

Multi subShe collapsed under her husbands betrayal, and was slowly caught by her younger bodyguard

Notizie correlate

Ipsar Costa Smeralda promuove Career Day per orientare giovani e professionisti nel mondo del lavoro**Arzachena, l’Ipsar Costa Smeralda organizza il primo Career Day per orientare giovani e professionisti nel mondo del lavoro** Sarà il 10 febbraio a...

Sentieri, sapori e panorami mozzafiato: Pasquetta esperienziale sulla Costa ViolaVoglia di passare il giorno di Pasquetta in maniera alternativa? Ci pensa Agharti Esplorazioni con una Pasquetta Esperienziale sulla Costa Viola.

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Cresce l’attesa per il Concorso Interregionale ABI Professional del 14 Aprile 2026; Il talento del bartending brilla sulla Costa Viola tra sfide interregionali e prodotti d’eccellenza; Cinque gare e un'infinità di shakerate in un pomeriggio di mixology: i nomi dei classificati.

Palmi, Costa Viola... Lo scoglio dell'Ulivarella Silvia Olivarelli - facebook.com facebook