Ipsar Costa Smeralda promuove Career Day per orientare giovani e professionisti nel mondo del lavoro

Questa mattina ad Arzachena l’Ipsar Costa Smeralda ha annunciato il primo Career Day, in programma il 10 febbraio. L’evento si svolgerà nei locali dell’istituto, in via Paolo Dettori 90, e mira a offrire ai giovani e ai professionisti l’opportunità di orientarsi nel mondo del lavoro. Gli organizzatori sperano di far conoscere meglio le varie possibilità di carriera e di aiutare chi si affaccia al mercato del lavoro a scegliere con più sicurezza.

**Arzachena, l'Ipsar Costa Smeralda organizza il primo Career Day per orientare giovani e professionisti nel mondo del lavoro** Sarà il 10 febbraio a Arzachena, presso i locali dell'Ipsar Costa Smeralda in via Paolo Dettori 90, che si terrà il primo Career Day organizzato da questo istituto scolastico. Un evento dedicato a studenti, giovani e professionisti in cerca di lavoro, con l'obiettivo di favorire l'occupazione nel settore turistico e dei servizi. Le attività si svolgeranno dalle 9:00 alle 16:30, in un'area dedicata ai colloqui individuali tra i partecipanti e le aziende del territorio. L'iniziativa, promossa dall'Ipsar Costa Smeralda, punta a creare un momento di incontro tra le istituzioni educative e il mondo del lavoro.

