Sentieri sapori e panorami mozzafiato | Pasquetta esperienziale sulla Costa Viola
Per il giorno di Pasquetta, Agharti Esplorazioni propone un'escursione sulla Costa Viola, offrendo un itinerario che include sentieri, sapori locali e panorami spettacolari. La proposta prevede un’attività guidata in cui si potranno scoprire i punti più suggestivi della zona e assaporare prodotti tipici del territorio. L’iniziativa si rivolge a chi desidera trascorrere la giornata in modo diverso rispetto alle tradizionali gite all’aperto.
Voglia di passare il giorno di Pasquetta in maniera alternativa? Ci pensa Agharti Esplorazioni con una Pasquetta Esperienziale sulla Costa Viola. Scopriamo il programma. Programma Ore 10:00 Ritrovo a Ceramida (Bagnara)Ore 10:30 Mini-escursione panoramica sul Tracciolino fino alla Panchina di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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