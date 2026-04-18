Mistero USA | FBI indaga sulla sparizione di 10 esperti strategici

Il Federal Bureau of Investigation sta conducendo un’indagine riguardo alla scomparsa o alla morte di dieci esperti che lavoravano in settori strategici per il governo degli Stati Uniti. Questi professionisti erano coinvolti in attività legate alla ricerca nucleare, ai programmi aerospaziali e a progetti riservati collegati alla Nasa. La vicenda ha suscitato attenzione a livello nazionale, senza che siano stati resi noti dettagli specifici sulle circostanze.

Dieci esperti governativi americani, impegnati in ambiti strategici come la ricerca nucleare, i programmi aerospaziali e i progetti classificati legati alla Nasa, risultano scomparsi o deceduti. Il presidente Trump ha ufficialmente richiesto l’intervento dell’FBI per avviare indagini mirate a individuare possibili collegamenti tra le sparizioni e i decessi. La gravità del caso emerge dalle dichiarazioni rilasciate dal vertice della Casa Bianca, che ha definito la questione estremamente seria. L’indagine federale si concentrerà sull’analisi dei profili professionali delle vittime, molti dei quali operavano in contesti ad alta segretezza. L’obiettivo primario dell’FBI è stabilire se esista un elemento comune, tecnico o operativo, che unisca i dieci scienziati coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mistero USA: FBI indaga sulla sparizione di 10 esperti strategici Notizie correlate Arizona, anziana scomparsa: tracce di sangue alla casa e indaga l’Fbi. Il mistero sulla notte del 31 gennaio.La scomparsa di Nancy Guthrie, 84 anni, madre della giornalista americana Savannah Guthrie, tiene con il fiato sospeso gli Stati Uniti. L’FBI indaga sulla sparatoria in un bar del Texas, 2 persone uccise e 14 ferite, “come possibile atto terroristico”Un uomo armato che indossava abiti con la bandiera iraniana e la scritta “Proprietà di Allah” ha ucciso due persone e ne ha ferite 14 domenica...