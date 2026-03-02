L’FBI indaga sulla sparatoria in un bar del Texas 2 persone uccise e 14 ferite come possibile atto terroristico

L’FBI sta conducendo un’indagine sulla sparatoria avvenuta in un bar del Texas, dove due persone sono state uccise e altre 14 ferite. L’attacco è stato compiuto da un uomo armato che indossava abiti con la bandiera iraniana e la scritta “Proprietà di Allah”. L’incidente si è verificato domenica mattina nel locale.

Un uomo armato che indossava abiti con la bandiera iraniana e la scritta “Proprietà di Allah” ha ucciso due persone e ne ha ferite 14 domenica mattina in un bar del Texas, ha riferito un funzionario delle forze dell’ordine all’Associated Press. L’FBI sta indagando sulla sparatoria, avvenuta il giorno dopo l’attacco lanciato da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, come potenziale atto di terrorismo. “L’attentatore aveva espresso opinioni pro-Iran” Il presunto autore della sparatoria in Texas aveva espresso delle “ opinioni pro-regime iraniano “. Lo riporta SITE Intelligence Group, un’organizzazione di monitoraggio dei gruppi jihadisti. Secondo SITE, il tiratore è stato identificato come Ndiaga Diagne, un cittadino americano di origine senegalese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

