Un uomo di circa cinquant’anni è stato trovato dopo ore in gravi condizioni, dopo essere precipitato dal tetto di un edificio abbandonato in un’area industriale dismessa. L’incidente è avvenuto ieri mattina in via degli Osti, senza che siano ancora chiare le cause del fatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto.

È in condizioni gravissime il cinquantenne precipitato ieri mattina dal tetto di una ditta abbandonata in via degli Osti, in un’area industriale dismessa. L’allarme è scattato intorno alle 10.35, quando è stata segnalata la presenza di un uomo a terra, privo di coscienza, nel capannone. All’arrivo dei soccorritori, le condizioni dell’uomo sono apparse estremamente critiche. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, l’uomo si sarebbe introdotto nello stabile abbandonato per ragioni sconosciute e sarebbe poi precipitato da un’altezza di circa cinque-sei metri, probabilmente dal tetto. Non è escluso che la caduta sia avvenuta diverse ore prima del ritrovamento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mistero nell’area industriale. Precipita dal tetto di uno stabile. Trovato agonizzante dopo ore

Notizie correlate

Precipita dal tetto di uno stabile, 'volo' di 10 metri: giovane donna gravissimaÈ ricoverata in condizioni gravissime la giovane donna precipitata nel pomeriggio di giovedì dal tetto di un immobile in disuso dell’ex Enel, in via...

Incidente sul lavoro, cade dal tetto per sei metri e viene trovato ore dopo: è graveGrave incidente sul lavoro nel pomeriggio di venerdì 17 aprile a Busto Arsizio, Varese.

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Mistero nell’area industriale. Precipita dal tetto di uno stabile. Trovato agonizzante dopo ore; Fornace Penna a Sampieri: storia, misteri e futuro della cattedrale sul mare; Scontro auto-moto in zona industriale a Olbia: un ferito trasportato in ospedale; Automotive, nuovi capannoni industriali e il mistero della palazzina verso lo studentato.

Mistero nell’area industriale. Precipita dal tetto di uno stabile. Trovato agonizzante dopo oreEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it

Mistero nelle campagne milanesi: il "giallo" della pantera a Gaggiano | VIDEO - facebook.com facebook