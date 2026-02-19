Precipita dal tetto di uno stabile ' volo' di 10 metri | giovane donna gravissima

Giovane donna di 25 anni cade dal tetto di un edificio abbandonato in via Leonardo da Vinci a Brescia, probabilmente a causa di un malore. La donna è precipitata da un’altezza di circa 10 metri e ora si trova in condizioni gravissime. Soccorsa immediatamente, è stata trasportata d’urgenza in ospedale. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente, che si è verificato nel pomeriggio di giovedì. La scena si svolge in un’area abbandonata molto frequentata da giovani e curiosi.

È ricoverata in condizioni gravissime la giovane donna precipitata nel pomeriggio di giovedì dal tetto di un immobile in disuso dell'ex Enel, in via Leonardo da Vinci a Brescia. La caduta è stata stimata in circa dieci metri; il 112 è stato allertato da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, le condizioni della donna sono apparse subito drammatiche: è stata quindi intubata e stabilizzata prima del trasferimento in codice rosso all'ospedale Civile.

