Il ministro degli Esteri italiano ha annunciato che il paese è disposto a partecipare a una possibile missione europea nel Golfo di Hormuz, mantenendo il coinvolgimento delle Nazioni Unite. La partecipazione si baserebbe sulle precedenti esperienze con le missioni Aspides e Atalanta, con l’obiettivo di garantire il passaggio delle navi cargo e tutelare il commercio mondiale. La questione riguarda anche le risorse di petrolio e gli scambi commerciali nella regione.

“ L’Italia parteciperà a un’eventuale missione europea a Hormuz “coinvolgendo le Nazioni Unite. “E rivestendo lo stesso ruolo che ha interpretato con le missioni Aspides e Atalanta, salvaguardando il passaggio delle nostre navi cargo e proteggendo il commercio mondiale. Che per la nostra economia, in quel tratto, è valutato del 1020% di petrolio e gas”. Così il ministro Antonio Tajani in un colloquio con il Giornale mentre è in missione in Cina. A poche ore dal vertice a quattro (Francia, Italia, Germania, Gran Bretagna) convocato a Parigi, il titolare della Farnesina chiarisce la posizione del governo sull’ipotesi di una missione difensiva europea sullo stretto.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Hormuz, Tajani da Pechino: “L’Italia pronta a una missione europea. Ma coinvolgendo l’Onu”. In gioco petrolio e commercio

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