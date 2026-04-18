Missione di Pace nello stretto di Hormuz l’invito arriva dal ministro Crosetto

Il ministro della Difesa ha esteso un invito alle forze politiche affinché si uniscano per approvare una missione di pace nello stretto di Hormuz. La richiesta mira a ottenere il consenso del Parlamento per l'invio di forze italiane in quella regione strategica. La proposta è stata annunciata in un momento di crescente attenzione internazionale sulla stabilità dell’area. La decisione finale dipenderà dall’esito delle discussioni politiche e dall’approvazione parlamentare.

Un invito alla compattezza politica per consentire al Parlamento di autorizzare una missione di pace nello stretto di Hormuz. È quanto ribadisce il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un’intervista all’AGI, sottolineando la necessità di una risposta condivisa con unità, da tutte le forze parlamentari. “Da tempo, afferma Crosetto, l’Italia si sta preparando a questa eventualità, con lo Stato maggiore della Difesa già al lavoro per definire il contributo nazionale a una possibile operazione internazionale”. Il ministro evidenzia l’importanza strategica dello stretto di Hormuz come arteria vitale per il pianeta, per la quota significativa delle forniture energetiche globali.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Missione di Pace nello stretto di Hormuz, l’invito arriva dal ministro Crosetto Notizie correlate Leggi anche: Iran, Crosetto: “Serve missione Onu per garantire sicurezza nello Stretto di Hormuz” Iran, la proposta di Crosetto: “Missione Onu nello Stretto di Hormuz”Giorgia Meloni ha ribadito il suo no a una missione militare Nato nello Stretto di Hormuz, ma il suo ministro della Difesa, Guido Crosetto, lancia... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Crosetto: L'Italia pronta a fare la sua parte per la missione di pace a Hormuz. Il Paese sia unito; Hormuz, Regno Unito e Francia, riunione congiunta per una missione di pace; La Ue prepara la missione: fregate e sminatori italiani a Hormuz; Guerra in Iran, il piano della Coalizione dei Volenterosi per Hormuz: cosa sappiamo finora. Guerra, la decisione di Crosetto: Siamo pronti. Cosa succedeIl ministro della Difesa Guido Crosetto rilancia l’ipotesi di una missione internazionale di pace nello Stretto di Hormuz e chiede un sostegno compatto da ... thesocialpost.it Crosetto: L'Italia pronta a fare la sua parte per la missione di pace a Hormuz. Il Paese sia unitoAGI - Un appello alla coesione affinché le Camere diano il via libera a una missione di pace sullo stretto di Hormuz. È una sfida che deve trovare – spiega il ministro della Difesa Guido Crosetto all ... msn.com Cesena, la fede come missione comune di pace: «La religione vera invita alla tolleranza» - facebook.com facebook Parla il generale italiano Diodato Abagnara, che guida la missione di pace internazionale. «La situazione resta molto difficile e segnata da una forte instabilità. Ci sono ancora 28mila persone che vivono a ridosso della Blue Line, in mezzo al conflitto. La nostr x.com