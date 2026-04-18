Missione di Pace nello stretto di Hormuz l’invito arriva dal ministro Crosetto

Da 361magazine.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Difesa ha esteso un invito alle forze politiche affinché si uniscano per approvare una missione di pace nello stretto di Hormuz. La richiesta mira a ottenere il consenso del Parlamento per l'invio di forze italiane in quella regione strategica. La proposta è stata annunciata in un momento di crescente attenzione internazionale sulla stabilità dell’area. La decisione finale dipenderà dall’esito delle discussioni politiche e dall’approvazione parlamentare.

Un invito alla compattezza politica per consentire al Parlamento di autorizzare una missione di pace nello stretto di Hormuz. È quanto ribadisce il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un’intervista all’AGI, sottolineando la necessità di una risposta condivisa con unità, da tutte le forze parlamentari. “Da tempo, afferma Crosetto, l’Italia si sta preparando a questa eventualità, con lo Stato maggiore della Difesa già al lavoro per definire il contributo nazionale a una possibile operazione internazionale”. Il ministro evidenzia l’importanza strategica dello stretto di Hormuz come arteria vitale per il pianeta, per la quota significativa delle forniture energetiche globali.🔗 Leggi su 361magazine.com

missione di pace nello stretto di hormuz l8217invito arriva dal ministro crosetto
© 361magazine.com - Missione di Pace nello stretto di Hormuz, l’invito arriva dal ministro Crosetto

Notizie correlate

Leggi anche: Iran, Crosetto: “Serve missione Onu per garantire sicurezza nello Stretto di Hormuz”

Iran, la proposta di Crosetto: “Missione Onu nello Stretto di Hormuz”Giorgia Meloni ha ribadito il suo no a una missione militare Nato nello Stretto di Hormuz, ma il suo ministro della Difesa, Guido Crosetto, lancia...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Crosetto: L'Italia pronta a fare la sua parte per la missione di pace a Hormuz. Il Paese sia unito; Hormuz, Regno Unito e Francia, riunione congiunta per una missione di pace; La Ue prepara la missione: fregate e sminatori italiani a Hormuz; Guerra in Iran, il piano della Coalizione dei Volenterosi per Hormuz: cosa sappiamo finora.

missione di pace missione di pace nelloGuerra, la decisione di Crosetto: Siamo pronti. Cosa succedeIl ministro della Difesa Guido Crosetto rilancia l’ipotesi di una missione internazionale di pace nello Stretto di Hormuz e chiede un sostegno compatto da ... thesocialpost.it

missione di pace missione di pace nelloCrosetto: L'Italia pronta a fare la sua parte per la missione di pace a Hormuz. Il Paese sia unitoAGI - Un appello alla coesione affinché le Camere diano il via libera a una missione di pace sullo stretto di Hormuz. È una sfida che deve trovare – spiega il ministro della Difesa Guido Crosetto all ... msn.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.