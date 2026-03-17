Iran la proposta di Crosetto | Missione Onu nello Stretto di Hormuz

Il ministro della Difesa italiano ha avanzato la proposta di un’operazione dell’Onu nello Stretto di Hormuz, mentre il governo italiano si divide sulla possibilità di una missione militare Nato in quella zona. La premier ha ribadito il suo rifiuto a coinvolgimenti militari della Nato, lasciando aperta invece la possibilità di un intervento sotto l’egida delle Nazioni Unite.

Giorgia Meloni ha ribadito il suo no a una missione militare Nato nello Stretto di Hormuz, ma il suo ministro della Difesa, Guido Crosetto, lancia un’altra proposta: l’operazione potrebbe essere condotta dall’ Onu. Una soluzione molto difficile da immaginare, considerando che nel Consiglio di sicurezza dell’Onu siedono anche Cina e Russia. Ma anche perché un coinvolgimento dell’Onu non può avvenire fino a che non ci sarà un cessate il fuoco, ipotesi al momento non considerata da Usa e Israele. Così la proposta di Crosetto preoccupa chi ritiene che possa essere un primo passo verso un coinvolgimento dell’Italia nella guerra in Iran. O, quantomeno, una posizione troppo schiacciata verso Stati Uniti e Israele, che la guerra l’hanno iniziata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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