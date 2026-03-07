Treni di nuovo in funzione tra Messina e Taormina la prima partenza all' alba

I treni tra Messina e Taormina-Giardini sono tornati in servizio, con la prima partenza all’alba. Rete ferroviaria italiana ha completato gli interventi necessari, consentendo la riattivazione della linea. La circolazione ferroviaria tra le due località era stata sospesa per lavori di manutenzione. Ora i treni riprendono regolarmente il loro percorso tra le due città.

I lavori di Rfi hanno consentito il ripristino della circolazione ferroviaria, con il primo mezzo partito alle 6 di questa mattina Riprende ufficialmente la circolazione ferroviaria tra Messina e Taormina-Giardini. Sono stati ultimati gli interventi da parte di Rete ferroviaria italiana (gruppo Fs), che hanno permesso il ripristino della funzionalità della linea. Azioni che hanno consentito il passaggio del treno InterCity notte 1955, partito da Roma ieri sera alle 20.16 e diretto a Siracusa, e dell’intera offerta commerciale del traffico regionale a partire dal regionale 21681 Messina-Giampilieri delle ore 6.02. Gli interventi di Rfi si sono concentrati sul ripristino di intere porzioni di rilevato ferroviario totalmente asportate durante l’evento meteo eccezionale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Tornano i treni da Messina a Taormina, dal 7 marzo riprendono i collegamentiRiprenderà domani 7 marzo la circolazione ferroviaria tra Messina e Taormina lungo la linea che porta a Catania e Siracusa.

Ciclone Harry, Schifani a Taormina: sopralluogo tra danni e interventi del Consorzio Messina-CataniaIl presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha compiuto un sopralluogo a Mazzeo, frazione di Taormina, duramente colpita dal ciclone...

Messina – Taormina di nuovo in treno: da domani riparte la linea ferroviariaDal 7 marzo, a seguito della conclusione dei lavori straordinari all’infrastruttura dovuti agli ingenti danni causati dal ciclone Harry, riprende la circolazione ferroviaria tra Messina e Taormina sul ... strettoweb.com

