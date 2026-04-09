Mio papà investito sulle strisce colpito da un furgone Proprio ieri aveva festeggiato l’anniversario di matrimonio con mamma | morto Domenico Lauretta padre del comico Claudio

Un uomo di 70 anni è stato investito da un furgone mentre attraversava le strisce pedonali nel centro di Novi Ligure. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio e, nonostante i soccorsi, l’uomo è deceduto sul posto. La vittima, che aveva appena festeggiato l’anniversario di matrimonio, stava facendo una passeggiata come di consueto. Il conducente del veicolo si è fermato subito dopo l’incidente, ma la dinamica è ancora al vaglio delle autorità.

Stava facendo, come d’abitudine, una passeggiata in centro, a Novi Ligure. quando un furgone in retromarcia non lo ha visto, lo ha investito e ucciso. È morto così Domenico Lauretta, 85 anni, il papà del comico, imitatore e conduttore radiofonico Claudio. L’incidente è accaduto in Viale Saffi e, secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la persona alla guida del furgone si è fermata subito per prestare soccorso a Lauretta. “Stava andando a riprendere l’auto per recuperare mamma Marisa in palestra”. “È mancato mio papà Domenico, investito sulle strisce pedonali, colpito da un furgone che trasporta bibite. Era nella sua Novi Ligure in viale Saffi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Padre di Claudio Lauretta morto investito a Novi Ligure da un furgone subito dopo l'anniversario di matrimonioTragedia a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, dove Domenico Lauretta, padre del comico Claudio Lauretta, è morto dopo essere stato investito...

Il comico Claudio Lauretta: “Mio papà Domenico travolto e ucciso sulle strisce a Novi Ligure”Novi Ligure (Alessandria), 8 aprile 2026 – Lutto per il comico e imitatore Claudio Lauretta.

Temi più discussi: Il comico Claudio Lauretta: 'Mio padre investito e ucciso da un furgone a Novi Ligure'; Il dolore del comico Claudio Lauretta: Mio padre investito e ucciso da un furgone; Tragedia a Novi Ligure, il padre del comico Lauretta investito e ucciso da un furgone in manovra; Il comico Claudio Lauretta: Mio papà Domenico travolto e ucciso sulle strisce a Novi Ligure.

Il comico Claudio Lauretta: Mio papà Domenico travolto e ucciso sulle strisce a Novi LigureGiusto ieri l’uomo aveva festeggiato i 57 anni di matrimonio con la moglie. L’artista: Era in gran forma, straordinariamente allegro e raccontava barzellette ... quotidiano.net

Il comico Claudio Lauretta: 'Mio padre investito e ucciso da un furgone a Novi Ligure'Suo padre è la persona di 85 anni morta investita in viale Saffi a Novi Ligure (Alessandria). Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, a travolgere l'anziano è stato un furgone in ... ansa.it

Domenico Lauretta stava passeggiando davanti all'istituto scolastico Boccardo Doria nel momento in cui il furgone faceva manovra: il conducente non l'ha visto e lo ha colpito. Il commovente saluto del figlio su Instagram - facebook.com facebook

LUTTO PER IL COMICO CLAUDIO LAURETTA: IL PADRE DOMENICO, 85 ANNI, È MORTO DOPO ESSERE STATO--- x.com