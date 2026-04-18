Minori in attesa di una famiglia La Asp 9 gestisce quarantuno affidi

Nel territorio di Jesi e dei 20 Comuni dell’ambito sociale, ci sono 41 minori affidati a strutture o altre forme di tutela, tutti in attesa di trovare una famiglia. Si tratta di un bisogno che spesso passa inosservato, ma che riguarda direttamente molti giovani che vivono questa condizione. La gestione degli affidi è affidata all’Asp 9, che si occupa di monitorare e coordinare le situazioni di tutela e affidamento.

C’è un bisogno silenzioso ma urgente che attraversa Jesi e i 20 Comuni dell’ambito sociale: quello dei minori in attesa di una famiglia. Oggi sono 41 gli affidi attivi gestiti dall’Asp Ambito 9, ma il numero è destinato a restare insufficiente se non aumenteranno le disponibilità. I dati del 2025 parlano chiaro: su 5 nuovi minori pronti per l’affido, solo 3 hanno trovato una casa. Il presidente dell’Asp Ambito 9, Daniele Tassi, lancia un appello alla comunità: "La sensibilità non basta più, servono azioni concrete per sostenere nuclei fragili e minori in difficoltà. L’affido non è solo residenziale, ma può essere diurno o part-time, per supportare i ragazzi nello studio, nello sport o aiutare genitori single.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Minori in attesa di una famiglia. La Asp 9 gestisce quarantuno affidi Notizie correlate Caso “bimbi del bosco”, Salvini annuncia la stretta: “Limitare l’allontanamento dei minori”. Cosa prevede il nuovo DDL AffidiDopo il caso dei bimbi del bosco, Salvini annuncia il nuovo disegno di legge: la sottrazione dei minori sarà limitata solo ai casi più estremi. Affidi, Minasi: "Passo avanti con il ddl sulla tutela dei minori, ma servono nuove norme"La senatrice della Lega chiede di completare la riforma: "Più controlli, ma anche garanzie sui legami dei bambini e meno permanenze indefinite nelle... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Minori in attesa di una famiglia. La Asp 9 gestisce quarantuno affidi; Bambini del bosco, l’Autorità garante Marina Terragni: Una situazione paradossale; Prosieguo amministrativo dei MSNA e rigetto illegittimo per tardività: ignorato il percorso reale di integrazione del neomaggiorenne; Bergamo, cittadinanza onoraria ai minori stranieri: domande entro il 10 maggio. Jesi, l’odissea dell’assistenza ai minori: 288 in lista, attese anche di 4 anniJESI - Unità multidisciplinari età evolutiva, «i dati forniti da Ast per il Distretto di Jesi indicavano 288 minori in attesa e tempi per la valutazione fino a 4 anni, in discrepanza con quelli ... corriereadriatico.it Mastrovincenzo (Pd), 'troppi minori con bisogni educativi speciali in lista d'attesa'Nelle Marche ci sono 870 minori con bisogni educativi speciali, difficoltà di apprendimento, disabilità che sono in lista di attesa per una prima valutazione da parte del Servizio competente, che ... ansa.it MINORI, DEVIANZA E VIOLENZA DI GENERE: RESPONSABILITÁ, RESPONSABILITA', GARANZIE PRASSI GIUDIZIARIE. Il titolo dell'iniziativa cui hanno partecipato ieri le classi 5D,5F,4E del liceo "Evangelista Torricelli" di Somma Vesuviana presso la sala " - facebook.com facebook Blocco dei social ai minori: non si vince solo con i divieti (di V. Iori) x.com