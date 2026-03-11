Caso bimbi del bosco Salvini annuncia la stretta | Limitare l’allontanamento dei minori Cosa prevede il nuovo DDL Affidi

Dopo il caso dei minori del bosco, il ministro dell’interno ha annunciato un nuovo disegno di legge che mira a ridurre le sottrazioni di bambini, limitandole esclusivamente ai casi più gravi. La proposta prevede restrizioni più stringenti e un intervento più selettivo in situazioni di allontanamento dei minori. La normativa sarà incentrata sulla tutela dei bambini, con l’obiettivo di intervenire solo in circostanze eccezionali.

Dopo il caso dei bimbi del bosco, Salvini annuncia il nuovo disegno di legge: la sottrazione dei minori sarà limitata solo ai casi più estremi.