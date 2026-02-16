Accoltellato da uno sconosciuto chiama le forze dell'ordine | carabinieri entrano in casa sfondando la porta

Un uomo di 40 anni è stato accoltellato in casa a Priaruggia (Genova) e ha allertato le forze dell'ordine. I carabinieri sono entrati sfondando la porta dell'appartamento. Dopo le prime cure, l'uomo ha detto di non conoscere la persona che lo ha aggredito.🔗 Leggi su Fanpage.it

A Bari è attivo il progetto Mobile Angel, uno smartwatch antiviolenza che permette alle vittime di atti persecutori o violenza di genere di allertare immediatamente le Forze dell'Ordine.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Uno accoltellato e l'altro massacrato di botte: due ragazzi denunciano di essere stati aggrediti in casa; Accoltellata in centro a Palermo appena uscita dal parrucchiere: fermato l'aggressore, è un uomo sconosciuto; Prende a pugni la compagna, poi le coltellate: la donna trovata in un lago di sangue; Milano, due 18enni aggrediti in via Severini, uno è grave: dubbi sulla dinamica.

Accoltellato da uno sconosciuto chiama le forze dell’ordine: carabinieri entrano in casa sfondando la portaUn uomo di 40 anni è stato accoltellato in casa a Priaruggia (Genova) e ha allertato le forze dell’ordine. I carabinieri sono entrati sfondando la porta dell’appartamento. Dopo le prime cure, l’uomo ... fanpage.it

Uno accoltellato e l'altro massacrato di botte: due ragazzi denunciano aggressione nel pianerottolo di casaUno sconosciuto li avrebbe sorpresi uscendo dall'ascensore di casa. Sul pianerottolo ne avrebbe accoltellato uno e picchiato l'altro. Almeno questo è quanto uno dei due, il meno grave, ha riferito ai ... milanotoday.it

Ho letto la notizia della donna accoltellata a Palermo e la rabbia è reale. Una persona che cammina per strada non può rischiare la vita per mano di uno sconosciuto, colpita alle spalle senza alcun motivo. Questo non è solo un fatto di cronaca, è un segnale gr - facebook.com facebook

Ragazzo di 23 anni accoltellato e ferito a Milano vicino alla Bocconi. E' stato aggredito da tre sconosciuti, non è in pericolo di vita #ANSA x.com