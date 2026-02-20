Due immobili abbandonati occupati abusivamente cinque denunce Controlli anti-degrado delle forze dell' ordine

Le forze dell’ordine hanno scoperto due immobili abbandonati occupati illegalmente in via Subborgo Comandini e via Venezia. La causa principale è stata la segnalazione di residenti preoccupati per l’occupazione abusiva e il degrado crescente. Durante i controlli, sono stati individuati cinque persone coinvolte, tutte denunciate. Le forze dell’ordine hanno anche verificato che gli immobili risultano vuoti da tempo, ma sono stati trasformati in rifugio temporaneo. La situazione resta sotto stretta osservazione per evitare ulteriori occupazioni.

Lo scopo dei controlli a tappeto è quello di prevenire e contrastare situazioni di degrado e fenomeni di criminalità nelle zone critiche della città Avevano occupato abusivamente due immobili in stato di abbandono che si trovano in via Subborgo Comandini e in via Venezia, sono stati denunciati in cinque. Nella giornata di giovedì c'è stata una massiccia operazione ad alto impatto nel territorio cesenate che ha visto impegnati diversi equipaggi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. I controlli straordinari interforze sono stati disposti dal questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, a seguito delle determinazioni raggiunte nell'ambito del Comitato Provinciale di ordine pubblico e sicurezza.