Minorenne accoltellato al centro commerciale | arrestato un coetaneo incensurato

Questa mattina, i carabinieri della Sezione Operativa di Casoria hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di un minorenne residente a Napoli, ritenuto coinvolto in un episodio presso un centro commerciale. Il giovane, incensurato, è stato arrestato su disposizione del GIP del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta della Procura per i Minorenni. L’episodio ha coinvolto un altro minorenne, rimasto ferito con un coltello.

Questa mattina i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Casoria hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta della Procura per i Minorenni, nei confronti di un minore residente a Napoli, incensurato, ritenuto.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti a un coetaneo, arrestato un ragazzo minorenneI militari della Tenenza di Roseto degli Abruzzi della guardia di finanza hanno tratto in arresto un ragazzo minorenne residente nel comune di Pineto. Genova, ragazzino di 14 anni accoltellato su un bus: arrestato un coetaneoUn ragazzo di 14 anni è stato accoltellato mentre si trovava a bordo di un autobus di linea a Genova. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Minorenne accoltellato al centro commerciale: arrestato un coetaneo incensurato; Accoltellato nel 2024, minorenne arrestato; Omicidio Favaretto, rinviato al 6 maggio il processo d’Appello al 15enne; Accoltellamento a Sambuceto, Di Clemente: Violenza inaccettabile, comunità scossa. Salerno, movida violenta: minorenne accoltellato nel centro storicoSecondo una prima ricostruzione, una discussione tra giovani sarebbe degenerata per motivi ancora da chiarire. Durante la lite, il ragazzo è stato colpito alla schiena con un coltello. agro24.it Movida violenta a Salerno: degenera lite nel Centro storico, minorenne accoltellatoStampa La Movida è tornato violenta a Salerno. E’ accaduto nel corso della tarda serata di Sabato Santo all’interno del perimetro del Centro storico cittadino. Una discussione tra giovanissimi è degen ... salernonotizie.it Aggressione nel primo pomeriggio a Firenze, nel quartiere Isolotto, dove un uomo è stato accoltellato davanti al figlio minorenne. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 15 in piazza dei Tigli, al culmine di un diverbio nato per motivi ancora da chiarire. Secon x.com Risse tra giovani e violenza in strada nel ponte di Pasqua a Salerno Violenze tra giovanissimi nel weekend di Pasqua a Salerno: la notte tra sabato e domenica, in piazza della Libertà, un minorenne è stato accoltellato da un altro coetaneo dopo un diverbio tr facebook