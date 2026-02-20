Sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti a un coetaneo arrestato un ragazzo minorenne

Un giovane di 16 anni è stato catturato mentre vendeva droga a un coetaneo a Pineto. I finanzieri di Roseto degli Abruzzi hanno notato l’attività sospetta e hanno fermato il ragazzo, trovandogli addosso stupefacenti. L’arresto è avvenuto nel centro del paese, dove il minorenne si stava preparando a consegnare la sostanza. La polizia ha sequestrato un quantitativo di droga e portato il ragazzo in caserma. La vicenda si aggiunge a un’operazione contro lo spaccio di droga in zona.

I militari della Tenenza di Roseto degli Abruzzi della guardia di finanza hanno tratto in arresto un ragazzo minorenne residente nel comune di Pineto. Le indagini, nate da una capillare attività di monitoraggio di soggetti minorenni dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti e noti alle forze dell'ordine, sono state eseguite mediante un minuzioso servizio di osservazione e pedinamento nei confronti del sospettato che è stato colto in flagranza, nell'atto di cedere sostanza stupefacente a un coetaneo. L'operazione di servizio ha permesso di sequestrare oltre 57 grammi di hashish già confezionata in dosi da destinare allo spaccio.