Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera, alle 21:20 su Italia 1, viene trasmesso il film d'animazione del 2022 intitolato

Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo: trama, personaggi e streaming del film. Questa sera, sabato 18 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo, film d’animazione del 2022 diretto da Kyle Balda, Brad Ableson e Jonathan del Val. Sequel del film Minions del 2015, la pellicola è lo spin-off e prequel del franchise iniziato con Cattivissimo me del 2010. Di seguito tutte le informazioni, la trama, personaggi e dove vedere in streaming. Trama. Il film approfondisce le origini di Felonius Gru (voce originale di Steve Carell, voce italiana di Max Giusti) e di come sia diventato cattivissimo, ambientando la storia nel cuore degli anni ’70.🔗 Leggi su Tpi.it

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Minions & Monsters | Trailer Ufficiale

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Buona serata io resposabile gru a tore putropo i gruisti si fanno belli ma putropo la vita e il pane lo devi portare a casa non rimanere sul candiere come un coleco di lavoro cie rimasto la vita in candire per staccare il fin di corsa alla fine 6 figli senza papa - facebook.com facebook