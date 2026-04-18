La procura di Roma ha avviato un’indagine dopo che è stata segnalata una serie di minacce inviate tramite social network a un giornalista che lavora per una testata quotidiana. Le conversazioni, considerate minacce pesanti, sono state denunciate e ora sono al centro di un fascicolo aperto dalla Direzione distrettuale antimafia. L’indagine mira a chiarire eventuali responsabilità legate a queste intimidazioni.

La Direzione distrettuale antimafia di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine per accertare le responsabilità dietro una serie di minacce pesanti inviate tramite i social network a Nello Trocchia, inviato di Domani. Il giornalista, che già dal 2015 è stato oggetto di misure di protezione da parte delle autorità per via delle sue inchieste, è stato bersaglio di messaggi intimidatori provenienti da esponenti della criminalità organizzata della capitale. Le parole oscure che hanno attivato l'indagi .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Minacce alla stampa: la DDA indaga i boss che colpiscono Trocchia

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Ma proprio perché siamo in un’epoca di guerre e minacce, fammi capire, chi la dovrebbe difendere questa Europa, gli Avengers, i Power Rangers, o ragazzi che indossano una divisa Esserne orgogliosi è esibizione! Faccio veramente fatica a capire. x.com