Milo Aurora Catalano candidata sindaco con la lista Milo Futura

Aurora Catalano è stata ufficialmente indicata come candidata sindaco di Milo per le elezioni del 24 e 25 maggio. La sua candidatura è sostenuta dalla lista civica denominata “Milo Futura”. La presentazione ufficiale è avvenuta di recente, e la candidatura è stata comunicata attraverso i canali istituzionali della lista. La campagna elettorale si sta svolgendo in vista delle prossime consultazioni amministrative.

È Aurora Catalano la candidata sindaco di Milo alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, alla guida della lista civica “Milo Futura”. Laureata in Scienze Religiose e impiegata amministrativa presso la segreteria di un Istituto Superiore di Messina, Catalano è da sempre impegnata.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Milo, Maria Concetta Cantarella candidata sindacoABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio in vista delle elezioni comunali Maria Concetta Cantarella ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco di... Milo, Maria Concetta Cantarella si candida a sindacoMaria Concetta Cantarella ufficializza la propria candidatura alla carica di sindaco di Milo alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio.