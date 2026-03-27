milo maria concetta cantarella candidata sindaco

Maria Concetta Cantarella ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Milo in vista delle elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio. La candidata ha reso noto il suo impegno durante un evento pubblico, confermando la partecipazione alle consultazioni elettorali di quest’anno. La competizione prevederà diverse liste e candidati in corsa per la guida del municipio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio in vista delle elezioni comunali. Maria Concetta Cantarella ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco di Milo in occasione delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Ingegnere civile e vicesindaco dal 2015, Cantarella ha ricoperto numerose deleghe strategiche, tra cui Lavori pubblici, Urbanistica, Pubblica istruzione e Viabilità, maturando un’esperienza amministrativa di oltre undici anni. Continuità con l’amministrazione uscente. La candidatura nasce all’interno del gruppo “Uniti per Milo”, che ha guidato l’azione politica negli ultimi anni. L’obiettivo dichiarato è chiaro: proseguire il percorso avviato dall’attuale sindaco Alfio Cosentino, alla guida del Comune per due mandati, e dare continuità ai progetti già avviati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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