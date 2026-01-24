Si fa male anche Milinkovic-Savic ma c’è Meret in porta il Napoli è coperto

Il Napoli si trova nuovamente a fare i conti con problemi di infortuni. Questa volta, Vanja Milinkovic-Savic ha riportato un risentimento muscolare, secondo quanto riferito da Sky Sport, e potrebbe saltare la partita contro la Juventus. Con Meret in porta, la squadra resta comunque coperta tra i pali, ma la rosa continua a risentire di assenze importanti.

Continua il calvario infortuni del Napoli. Vanja Milinkovic-Savic ha accusato un risentimento muscolare, come riportato da Sky Sport, e dunque molto probabilmente darà forfait contro la Juventus domani. Al suo posto giocherà Alex Meret, che invece torna disponibile. Non gioca un match dal 28 settembre contro il Milan. Nel mercato estivo, il Napoli, sui portieri, ci ha visto giusto: avere due estremi difensori pronti ed entrambi “riserve di lusso” dell’altro, dà sicurezza alla squadra e all’allenatore. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

