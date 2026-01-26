Napoli si ferma Milinkovi?-Savi? | a rischio la sfida con la Roma

Napoli rischia di affrontare la sfida contro la Roma del 15 febbraio con alcune assenze importanti. Dopo l'infortunio di David Neres, si aggiunge la possibilità che anche il portiere Vanja Milinkovi?-Savi? non possa scendere in campo. La situazione emergenziale potrebbe influire sulla strategia e sulla formazione degli azzurri in vista di questa decisiva partita.

Emergenza che si allarga in casa Napoli in vista della sfida del 15 febbraio contro la Roma. Dopo lo stop di David Neres, gli azzurri perdono anche il portiere Vanja Milinkovi?-Savi?. Gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore hanno evidenziato un’ elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Uno stop che rischia di tenerlo fuori tra le tre e le quattro settimane, rendendo altamente improbabile la sua presenza contro i giallorossi. In ambienti azzurri filtra una linea prudente: l’obiettivo dello staff medico è provare a rimetterlo a disposizione per il turno successivo, quando il Napoli affronterà l’ Atalanta il 22 febbraio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Napoli, si ferma Milinković-Savić: a rischio la sfida con la Roma

Milinkovic-Savic, portiere del Calcio Napoli, si racconta in vista della sfida contro la Juventus.

