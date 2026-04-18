Miley Cyrus ha annunciato di essere pronta a sposarsi con il suo fidanzato, condividendo che la proposta di matrimonio è avvenuta durante un viaggio in Giappone. La cantante ha confermato la notizia e ha rivelato alcuni dettagli sulla proposta a sorpresa, senza fornire ulteriori informazioni sui piani per il matrimonio o sulla data delle nozze. La notizia ha suscitato attenzione tra i fan e i media.

Miley Cyrus è al settimo cielo: la popstar ha infatti confermato di esser pronta alle nozze con il fidanzato Maxx Morando, condividendo per la prima volta anche alcuni dettagli della fatidica proposta. Miley Cyrus, i dettagli sulla proposta. A sei anni dal divorzio con Liam Hemsworth, Miley Cyrus è pronta a pronunciare il suo secondo sì: la cantante ha infatti confermato di essere ufficialmente fidanzata con il musicista Maxx Morando, condividendo per la prima volta anche alcuni dettagli sulla proposta di fidanzamento ricevuta. Il batterista ha chiesto la mano della sua compagna durante un viaggio in Giappone: “Non mi lascio sorprendere facilmente perché amo controllare ogni situazione.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Miley Cyrus si sposa, la proposta a sorpresa durante un viaggio in Giappone

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