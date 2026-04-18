Il leader politico è arrivato in Israele per il suo terzo viaggio ufficiale, in programma oggi. Durante la visita, incontrerà il primo ministro e parteciperà alle celebrazioni per l’indipendenza nazionale. Sono previsti anche incontri con altre autorità e una visita all’ambasciata argentina a Gerusalemme. Inoltre, sono stati annunciati nuovi voli diretti tra i due paesi.

Javier Milei è arrivato in Israele per il suo terzo viaggio ufficiale, con l’obiettivo di incontrare Benjamin Netanyahu e partecipare alle celebrazioni per l’indipendenza nazionale. La missione argentina punta a consolidare i rapporti tra i due Paesi attraverso un rafforzamento della cooperazione bilaterale. La questione della sede diplomatica torna al centro del dibattito. Il presidente argentino ha espresso la ferma volontà di spostare l’ambasciata a Gerusalemme, definendola la capitale spirituale, mentre Tel Aviv resterebbe la sede politica. Milei ha ribadito che la decisione è già stata presa e riguarda ora solo la fase di attuazione, pur lasciando alla volontà divina il momento esatto in cui ciò avverrà.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milei in Israele: l’ambasciata a Gerusalemme e i nuovi voli diretti

MILEI SE ALINEA CON ISRAEL Y EXPONE A ARGENTINA

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