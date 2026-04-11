Milazzo Castelli scende in campo | tour nei quartieri con De Luca

A Milazzo, il candidato Castelli si prepara a un tour nei quartieri della città, accompagnato dal governatore regionale. L’iniziativa si svolgerà domenica 12 aprile e rappresenta un momento chiave nella campagna elettorale in corso. La visita coinvolgerà diverse zone del comune e sarà seguita da un incontro pubblico con i cittadini. La giornata si inserisce nel percorso elettorale che vede coinvolti diversi candidati e sostenitori.

La corsa per la guida di Milazzo si intensifica con un appuntamento decisivo fissato per domani, domenica 12 aprile. Alle ore 11:30, presso il comitato elettorale situato in via Piraino 40, verrà ufficialmente presentata la nuova schiera di candidati che sosterranno la candidatura di Laura Castelli alla carica di sindaco. Il fronte e l’impegno nei quartieri. L’evento previsto per la mattinata di domani vedrà una partecipazione di rilievo sul piano, con la presenza dell’Onorevole Cateno De Luca e dell’Onorevole Matteo Sciotto. La dinamica della giornata non si limiterà al solo incontro formale all’interno della sede di via Piraino 40, dove verranno introdotti i nuovi nomi nelle liste guidate da Laura Castelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milazzo, Castelli scende in campo: tour nei quartieri con De Luca Elezioni comunali, De Luca continua il tour nei quartieri: prossima tappa a TorrioneL’incontro, promosso dall’associazione Torrione Eventi APS, si terrà il giorno 2 aprile alle ore 18:30, presso Accademia Karate Salerno, in via... Leggi anche: Corsa a Sindaco di Salerno, De Luca scende in campo: «Eccomi, si ricomincia» Milazzo, post sessista contro Laura Castelli: ma non vi vergognate?Premetto che in giro per Milazzo sto trovando tanta brava gente, felice che ci sia candidata a sindaco anche una donna. Peccato però che una parte politica abbia scelto di sporcare questa campagna el ... strettoweb.com Milazzo, tra volti nuovi e programmi si infiamma la politica in vista delle AmministrativeCastelli lancia la sua squadra con altri ingressi e punta sull’ascolto diretto dei cittadini, mentre il sindaco uscente Pippo Midili rivendica interventi e progetti per il territorio ... msn.com