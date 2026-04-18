A Milano si è svolto il corteo dei Patrioti, che ha attraversato la città da Porta Venezia fino a piazza Duomo, dove si è tenuta la manifestazione. Sul palco sono intervenuti leader politici provenienti da vari Paesi, mentre tra gli ospiti è stato ricordato il nome di Bossi. In un discorso, un rappresentante ha dichiarato di sentirsi più determinato dopo il recente referendum.

Slogan contro l'immigrazione e interventi dei leader europei: il corteo della Lega culmina con gli interventi dal palco in Piazza Duomo. Valditara: "La discriminazione e l'odio non ci appartengono", Latinopoulou: "Frontiere chiuse ed espulsioni". Salvini saluta Orban: "Continuiamo insieme battaglia di libertà e legalità" Il corteo dei Patrioti ha attraversato Milano da Porta Venezia fino a piazza Duomo, dove è stato allestito il palco della manifestazione con la partecipazione di leader politici da diversi Paesi. "Una famiglia che vince o perde si rialza e cresce insieme. Dopo la vittoria del no al referendum, siamo ancora più...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A Milano il summit dei Patrioti con l'omaggio a Bossi. Salvini: "Più determinati dopo il referendum"

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