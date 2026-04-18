A Milano, si sono registrati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine durante un corteo che si svolge in via Borgogna. La protesta è stata organizzata contro il “Remigration summit”, promosso dalla Lega e da movimenti dell’area dei patrioti. Durante l’evento, sono stati utilizzati idranti per disperdere i partecipanti, creando un clima di scontro tra le parti coinvolte.

Tensione a Milano, in via Borgogna, durante il corteo organizzato in protesta contro il “Remigration summit” promosso dalla Lega e da movimenti dell’area dei cosiddetti patrioti. La manifestazione, partita nel primo pomeriggio, ha visto la partecipazione di diverse centinaia di persone e si è svolta inizialmente in maniera pacifica, prima che la situazione degenerasse in scontri con le forze dell’ordine. Alcuni gruppi di manifestanti avrebbero lanciato petardi, bottiglie di vetro e fumogeni in direzione degli agenti schierati a presidio della zona, creando momenti di forte tensione e disordine. Le forze dell’ordine hanno risposto con l’utilizzo di idranti e lacrimogeni nel tentativo di disperdere i facinorosi e ristabilire la calma.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, tensione tra manifestanti e polizia al corteo anti-patrioti: usati idranti

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Scontri tra manifestanti e polizia a Milano, durante il corteo organizzato contro il Remigration summit. x.com