Questa mattina a Milano si sono verificati degli scontri durante un corteo di antagonisti. I manifestanti, che protestavano contro gli organizzatori dei Giochi Olimpici, sono entrati in collisione con le forze dell’ordine. La polizia ha usato i lacrimogeni per disperdere il gruppo, mentre alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti contro gli agenti. La situazione è ancora sotto controllo, ma la tensione resta alta nel centro della città.

AGI - Scontri al corteo degli antagonisti a Milano organizzato per protestare contro gli organizzatori dei Giochi Olimpici. La polizia di Stato ha risposto con l'uso di lacrimogeni e l'idrante a un fitto lancio di petardi e fuochi d'artificio al tentativo di una parte di manifestanti di avvicinarsi allo sbarramento collocato all'imbocco della tangenziale a Corvetto. Il video degli scontri Vandalizzata la sede del Coni . I muri esterni della Casa della Sport di Milano, che ospita gli uffici di Sport e Salute e del Coni, è stata vandalizzata nella notte con vernice rossa. L'azione è stata fatta dai " Guerrieri VV ", attivisti no vax, che hanno vergato le scritte " Oms organizzazione criminale " e " Coni complice del vaxcidio ". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Milano, scontri al corteo degli antagonisti contro i Giochi (video)

Approfondimenti su Milano Giochi

A Milano, un corteo di antagonisti si trasforma in scontri.

Durante il corteo di Askatasuna a Torino, alcuni antagonisti hanno aggredito un poliziotto.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Giochi

Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Gli antagonisti delle Olimpiadi: occupato il Palasharp, allerta per il corteo dei centri sociali. Ma non ci saranno scontri come a Torino e neppure i black bloc; Askatasuna, dimesso poliziotto. Arrestato uno dei presunti aggressori; Askatasuna in corteo: Siamo in 50 mila. Poi partono gli scontri.

Tensioni al corteo contro le Olimpiadi a Milano: petardi e fumogeni, la polizia risponde con cariche e idrantiTensioni a Milano durante il corteo organizzato contro le Olimpiadi invernali. Dopo ore di manifestazione, arrivati a piazza Corvetto, poco prima del termine dell'evento, sono stati esplosi dei petard ... fanpage.it

Olimpiadi Milano oggi, la diretta del corteo: scontri con lancio di petardi e oggetti, la polizia risponde con idranti e lacrimogeniIl corteo è ripartito in via Mompiani con direzione piazzale Gabrio Rosa. Una parte dei manifestanti ha sopravanzato il camion di testa e si è posizionata davanti, dietro lo striscione Riprendiamoci ... ilgiorno.it

ULTIM’ORA È iniziato il corteo a Milano contro le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e la presenza dell'Ice L'allerta è massima, soprattutto dopo gli scontri avvenuti la scorsa settimana a Torino facebook

Prima dell'inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina, ripercorriamo questi otto indimenticabili scontri sul ghiaccio, dall'attacco a Nancy Kerrigan al backflip di sfida di Surya Bonaly x.com