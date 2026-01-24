A Como, un giovane di 24 anni algerino è stato arrestato per tentato furto aggravato. Durante l'intervento delle forze dell'ordine, ha minacciato il proprietario dell'auto e si è reso responsabile di resistenza e violenza nei confronti degli agenti. L'episodio evidenzia l'importanza di rispettare le norme e le persone coinvolte nelle situazioni di sicurezza pubblica.

Un uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale dopo un’operazione condotta ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato di Como. Il soggetto, un 24enne algerino già destinatario di un provvedimento di espulsione, è stato fermato dopo essere stato sorpreso a rovistare in un’auto in sosta. L’uomo è stato anche denunciato per oltraggio, minaccia e rifiuto di fornire le generalità. Sorpreso a rubare in un'auto a Como L’identificazione e i precedenti I reati contestati e le sanzioni Le conseguenze e il procedimento giudiziario Sorpreso a rubare in un’auto a Como L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando una volante è stata inviata in via Torriani a seguito di una segnalazione al 112 NUE. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sorpreso a rubare in un'auto minaccia il proprietario e aggredisce gli agenti a Como, arrestato 24enne

