Venturina | Sorpreso a rubare dal centro raccolta scappa e aggredisce i carabinieri | 30enne denunciato

Un 30enne di origine nordafricana è stato denunciato dai carabinieri di Venturina Terme per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato notato da una pattuglia mentre stava cercando di sottrarre del materiale all'interno del centro di raccolta rifiuti comunale di via Sardegna ma, vistosi scoperto, si è dato alla fuga. I militari dell'Arma a quel punto lo hanno inseguito e bloccato nonostante lo straniero abbia opposto una strenua resistenza nel tentativo di sottrarsi al controllo. Una volta portato in caserma per il 30enne è scattato il deferimento all'autorità giudiziaria.

