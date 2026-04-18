Milano sogna Fontecchio Può tornare in Europa

A Milano si parla con insistenza di un possibile ritorno di Fontecchio in Europa. La squadra milanese ha concluso la sua avventura in Eurolega, rimanendo in campo anche dopo l’eliminazione dalla post-season. Le ultime settimane sono state caratterizzate da una serie di partite giocate senza obiettivi qualificazione, segnando la fine di un percorso nella massima competizione continentale.

L’agonia europea è terminata. Purtroppo l’Eurolega era diventato questo, nelle ultime settimane, nelle quali l’Olimpia doveva continuare a giocare seppur eliminata dalla post-season. Dopo una stagione a ridosso del 10° posto l’Armani è crollata fino alla 14esima posizione finale, con una sola vittoria nelle ultime sette. Lo specchio di un’altra stagione deludente finita al Pireo, contro la capolista, dimostrando anche di poter tener testa all’Olympiacos (85-76), pur senza mai impensierirlo realmente. "La nostra Eurolega sfortunatamente finisce qui - dice coach Peppe Poeta - Il prossimo anno riproveremo a tornare nella post-season, ma con la mappa attuale della competizione non è per nulla scontato".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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