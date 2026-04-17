Olimpia Milano al lavoro per un sogno Nba | Fontecchio Può arrivare se

Olimpia Milano sta valutando la possibilità di portare in squadra un giocatore proveniente dagli Stati Uniti, con l’obiettivo di avvicinarsi a un sogno chiamato Nba. La trattativa riguarda un’ala degli Heat, attualmente in scadenza di contratto, e il club sta anche considerando un profilo per il ruolo di playmaker. La decisione dipende da vari fattori, ma il nome di questo atleta rappresenta una delle principali opportunità sul mercato.

Un sogno chiamato Simone Fontecchio. Chiusa ieri la quarta stagione di fila di Eurolega fuori dai playoff e dai play-in, l’Olimpia del futuro cerca vie che la portino a elevare la qualità per arrivare a recuperare quote di competitività in Europa. Il rigore dei conti del Gruppo Armani non prevede che una strada sia l’innalzamento del budget. Di gran lunga il più generoso d’Italia e più alto di sette-otto squadre di Eurolega, ma più o meno a metà della competizione. Tradotto: se in campo scendesse il monte stipendi, il posto dell’Olimpia nella gerarchia di Eurolega oggi — con realtà che hanno fatto esplodere i costi — sarebbe forse migliore della classifica attuale, ma non di tanto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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