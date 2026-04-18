A Milano, durante il corteo organizzato dai Patrioti europei, Silvia Sardone della Lega ha affermato che il tema della manifestazione non è mai cambiato e che si tratta di un’invenzione della sinistra. La vicepresidente del partito ha anche dichiarato di non trovare fastidioso usare il termine “remigrazione”. Le sue parole sono state pronunciate a margine dell’evento, che ha visto partecipanti provenienti da diverse parti.

“Il tema della manifestazione non è mai cambiato. Quella è un’invenzione della sinistra”. A dirlo è Silvia Sardone, vice segretario della Lega, a margine della manifestazione “Senza paura – Padroni a casa nostra”, organizzata a Milano dai Patrioti europei. La vice segretaria ha respinto la tesi che la rassegna avesse modificato i propri temi, attribuendo la polemica a una parte della sinistra che, a suo dire, pretendeva di dettarne l’agenda. Sul termine “remigration”, nel senso di rimpatri, Sardone ha dichiarato di non avere difficoltà a utilizzarlo, sottolineando che “molti immigrati perbene sono i primi a non tollerare chi viene in Italia per delinquere senza integrarsi”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, Sardone (Lega) a Corteo Patrioti: “Non mi dà fastidio usare il termine remigrazione”

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