Milano sabato di scontri | tre cortei si scontrano in strada

Sabato 18 aprile a Milano si sono verificati scontri tra tre cortei di protesta che si sono incontrati in strada. Le manifestazioni, organizzate da gruppi diversi, si sono svolte contemporaneamente e si sono fronteggiate in varie zone della città. La polizia ha monitorato gli scontri e ha cercato di mantenere l’ordine pubblico, mentre i manifestanti si sono confrontati durante tutta la giornata. La situazione ha portato a momenti di tensione lungo i percorsi dei cortei.

Milano si prepara a una giornata di forte tensione sociale questo sabato 18 aprile, con tre diverse manifestazioni di protesta che si coordinano per contrastare il Remigration Summit. Mentre i movimenti contrari all’iniziativa della Lega si concentreranno su tre piazze differenti, il partito del Carroccio ha pianificato una sfilata verso piazza Duomo, percorrendo le medesime vie che ogni anno, durante la ricorrenza del 25 aprile, ospitano il corteo della Liberazione partendo da Porta Venezia. Lo scontro ideologico sul percorso della memoria. La decisione di far transitare il corteo della Lega lungo l’itinerario storico della Resistenza ha scatenato una reazione immediata da parte dei promotori delle mobilitazioni critiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, sabato di scontri: tre cortei si scontrano in strada Milano, scontri al corteo su affitti e Olimpiadi invernali Notizie correlate Remigration Summit e tre cortei, Milano si prepara a un weekend ad alta tensioneMilano è spaccata in due: si prospetta un weekend potenzialmente di fuoco nel capoluogo lombardo dove sabato, oltre al Remigration Summit organizzato... Sabato di cortei e tensione a Milano: orari, percorsi e strade a rischioDomani sabato 18 aprile a Milano alle 15 si terrà il Remigration Summit, organizzato dalla Lega e dai Patrioti europei: la manifestazione seguirà lo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tre cortei di protesta contro il Remigration Summit a Milano; Milano è casa di molti popoli: così gli antagonisti si preparano contro il Remigration Summit in Duomo; Milano, oggi tre cortei contro il Remigration Summit: orari e percorsi; Tre cortei e massima allerta: attesi in diecimila in Duomo. Milano, oggi tre cortei contro il Remigration Summit: orari e percorsiOggi Milano sarà attraversata da cortei di protesta, mentre la Lega sfilerà verso piazza Duomo. Gli organizzatori: La manifestazione della Lega sul percorso del 25 Aprile, uno sfregio. Strade a ... tg24.sky.it Sabato di cortei e tensione a Milano: orari, percorsi e strade a rischioLa scelta di questo tragitto ha suscitato molte critiche ed è stata contestata dai promotori delle mobilitazioni contrarie all’iniziativa leghista. Anche loro saranno riuniti in altri cortei, di matri ... milanotoday.it MILANO CONEGLIANO BEST BLOCKS Ben 14 muri nella sfida di Gara 2 delle Finali Scudetto tra @verovolley e @imocovolley Rivediamo insieme alcuni dei muri migliori delle due formazioni #volley #volleyball #pallavolo #scudetto #finali facebook L’eredità Malagò: 290 milioni di buco per Milano-Cortina. I veri conti delle Olimpiadi gestite dal candidato alla Presidenza Figc. @lVendemiale x.com