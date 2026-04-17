Milano si appresta ad affrontare un fine settimana caratterizzato da tre cortei e dalla presenza del Remigration Summit. La città si prepara a momenti di mobilitazione pubblica, con manifestazioni che coinvolgono diversi gruppi e partecipanti. Tra le dichiarazioni pubbliche, una deputata della Lega e ex magistrata ha espresso opinioni forti riguardo alle iniziative pacifiste, dichiarando di bruciare le bandiere della pace.

Milano è spaccata in due: si prospetta un weekend potenzialmente di fuoco nel capoluogo lombardo dove sabato, oltre al Remigration Summit organizzato dalla Lega e dai Patrioti europei, attraverso le vie centrali della città sfileranno tre cortei organizzati per protestare contro l'iniziativa del Carroccio., Lo scopo del comitato Remigrazione e Riconquista - si legge sul sito - è quello di "tradurre in azione concreta la proposta programmatica sulla remigrazione e di porre un argine deciso e inequivocabile all’immigrazione incontrollata, fenomeno che minaccia la coesione sociale e la sopravvivenza stessa dei popoli europei". Idee da cui...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Remigration Summit e tre cortei, Milano si prepara a un weekend ad alta tensione

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