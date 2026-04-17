Sabato di cortei e tensione a Milano | orari percorsi e strade a rischio

Sabato 18 aprile a Milano si svolgerà il Remigration Summit, organizzato dalla Lega e dai Patrioti europei, con inizio alle 15. La manifestazione seguirà il tradizionale percorso da Porta Venezia fino a Piazza del Duomo, lo stesso delle precedenti edizioni del corteo della Liberazione. Sono previste tensioni e alcune vie potrebbero essere chiuse o sotto controllo durante l’evento. La polizia ha predisposto misure di sicurezza lungo il percorso.

Domani sabato 18 aprile a Milano alle 15 si terrà il Remigration Summit, organizzato dalla Lega e dai Patrioti europei: la manifestazione seguirà lo stesso percorso tenuto ogni anno dal corteo della Liberazione, da Porta Venezia fino in Duomo.Tutti i volti e i nomi della Milano “nera”Il corteo.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Fiamma olimpica a Milano: orari e percorsi della cerimonia di oggi Fiamma olimpica in arrivo a Milano: orari e percorsi della cerimonia di apertura**Milano, 6 febbraio 2026 – La fiamma olimpica inizia il suo ultimo tragitto verso Milano, partendo dalle ore 9. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 11 e 12 aprile; Liberazione, la cerimonia a Empoli per il 25 aprile: cortei in centro, Santa Maria e Fontanella; Remigration, la doppia piazza della Lega e dei centri sociali: a Milano un sabato di tensione; Remigrazione, Salvini a Milano con i patrioti. Sabato di cortei e tensione a Milano: orari, percorsi e strade a rischioDomani sabato 18 aprile a Milano alle 15 si terrà il Remigration Summit, organizzato dalla Lega e dai Patrioti europei: la manifestazione seguirà lo stesso percorso tenuto ogni anno dal corteo della ... milanotoday.it Remigration, la doppia piazza della Lega e dei centri sociali: a Milano un sabato di tensioneDomani previsto a Milano il grande evento dei salviniani dedicato alla lotta all’immigrazione, preceduto da un corteo sullo stesso percorso di quello della ... milano.repubblica.it Extra Tv. . FROSINONE: SABATO IL MODENA, PROVE GENERALI DI FORMAZIONE facebook