Il Comune di Milano condannerà il Remigration Summit della Lega e dei Patrioti europei ma non potrà vietarlo

Il consiglio comunale di Milano si riunirà giovedì 16 aprile per discutere un ordine del giorno relativo al Remigration Summit, evento programmato per sabato 18 aprile in piazza Duomo. L'iniziativa è promossa dalla Lega e dai Patrioti europei. Il Comune ha annunciato che condannerà l'evento, ma ha anche precisato che non potrà vietarlo.

Giovedì 16 aprile il consiglio comunale di Milano discuterà l'ordine del giorno contro il Remigration Summit che si svolgerà in piazza Duomo sabato 18 aprile, organizzato dalla Lega e dai Patrioti europei. Il testo, depositato da Elena Buscemi (presidente del consiglio comunale) e poi modificato.🔗 Leggi su Milanotoday.it Remigration Summit a Milano per “cacciare gli immigrati”, ma per la Lega è antidemocratico chi vuole vietarloIl 18 aprile a Milano si dovrebbe svolgere il Remigration Summit, un evento che promuove l'idea di un'espulsione di massa delle persone straniere. Remigration summit, barricate della Lega. "Fascista rosso chi vuole vietarlo"Il 18 aprile scendiamo in piazza e accerchiamo piazza Duomo, i centri sociali ci saranno».