bologna investe una disabile in carrozzina e non si ferma

A Bologna, un incidente ha coinvolto una donna in sedia a rotelle investita da un veicolo che non si è fermato. L’impatto ha causato alla donna di essere sbalzata fuori strada. A segnalare l’accaduto è stato un automobilista presente sul luogo. Le autorità stanno indagando sulla dinamica e sulle eventuali responsabilità dell’incidente.

"Credevo di aver urtato un masso", è stata questa la risposta della donna di 72 anni fermata dai vigili urbani di San Lazzaro, a Bologna, dopo che ha investito una donna disabile a bordo di carrozzina elettrica che procedeva nella stessa direzione, senza prestare soccorso. La donna, 69 anni, che si trovava sul mezzo elettrico, a causa del violento impatto, è stata sbalzata finendo nella vegetazione che delimita via Carlo Jussi, luogo dell'incidente. Alla scena ha assistito un altro automobilista che ha subito allertato i soccorsi e notato che l'auto che aveva provocato l'incidente non si era fermata continuando tranquillamente la sua marcia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

